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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Ілюстративне фото: по Україні оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей України сьогодні, 22 квітня, увечері оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Станом на 22:25 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Одеській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

При цьому Повітряні сили попереджали, що у бік Кременчука Полтавської області летіла ракета.

Також вибухи пролунали у Харкові. Місцева влада писала про те, що місто перебуває під обстрілом.

Оновлено 22:48

Відбій тривоги у Києві та низці центральних областей.

Обстріли України

Варто зауважити, що російські окупанти посилили удари по Україні. Останнім часом головними цілями для ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури.

Найбільше від атак страждають населені пункти, які знаходяться неподалік кордону з Росією. Їхній ворог часто атакує за допомогою ракет, які летять балістичною траєкторією.

Зокрема, сьогодні, 22 квітня, росіяни вдарили по телевежі у Харкові, через що її було пошкоджено. У місті зник телевізійний сигнал.

У поліції вже показали фото наслідків російського удару, а ЗМІ оприлюднили відповідні відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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