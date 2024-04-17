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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Київ, Середа 17 квітня 2024 08:58
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога у Києві була оголошена зранку 17 квітня. Про загрозу також попередили також низку областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 8:48. Також сирени завили у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Через декілька хвилин повітряну тривогу оголосили у Черкаській та Полтавській областях.

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі попередили про ракетну небезпеку для областей, де була оголошена тривога.

Карта повітряних тривог станом на 8:55

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Оновлення:

9:00. Повітряні сили повідомили про рух ракети у напрямку Чернігова.

9:02. За даними ПС, у Чернігівській області зафіксували ракети, які летіли курсом на Київську область.

9:04. У Чернігові пролунали вибухи. Повітряні сили закликали жителів Києва перебувати в укриттях.

9:05. Повітряну тривогу також оголосили у Житомирській, Вінницькій та Херсонській областях.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Російські атаки

Варто зазначити, що Росія майже щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Крім того, окупанти знову почали обстрілювати українську енергетику. На тлі цього у деяких регіонах знову спостерігаються проблеми зі світлом.

Найскладніша ситуація у Харкові, там була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Також під час масованої атаки 11 квітня була зруйнована Трипільська ТЕС у Київській області. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, під час атаки на Трипільську ТЕС в України закінчилися ракети для ППО.

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