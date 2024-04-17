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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Киев, Среда 17 апреля 2024 08:58
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога в Киеве была объявлена утром 17 апреля. Об угрозе также предупредили ряд областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 8:48. Также сирены завыли в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Спустя несколько минут воздушная тревога была объявлена в Черкасской и Полтавской областях.

Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале предупредили о ракетной угрозе для областей, где была объявлена тревога.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:55

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Обновление:

9 часов. Воздушные силы сообщили о движении ракеты в направлении Чернигова.

9:02. По данным ПС, в Черниговской области зафиксировали ракеты, летевшие курсом на Киевскую область.

9:04. В Чернигове раздались взрывы. Воздушные силы призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

9:05. Воздушная тревога также была объявлена в Житомирской, Винницкой и Херсонской областях.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

9:25. Местные власти Чернигова заявили, что оккупанты ударили ракетами по городу.

9:28. В столице, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили отбой воздушной тревоги.

Российские атаки

Стоит отметить, что Россия почти каждую ночь атакует Украину дронами-камикадзе. Кроме того, оккупанты снова начали обстреливать украинскую энергетику. На фоне этого в некоторых регионах снова наблюдаются проблемы со светом.

Самая сложная ситуация в Харькове, там была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Также во время массированной атаки 11 апреля была разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Как сообщал президент Владимир Зеленский, во время атаки на Трипольскую ТЭС у Украины закончились ракеты для ПВО.

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