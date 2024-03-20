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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці регіонів України, а також у Києві, оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:23, повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Харківській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Донецькій області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:23 (alerts.in.ua)

В чому причина 

О 12:20 Повітряні сили України заявили про активність ворожої тактичної авіації, у зв'язку з чим повітряну тривогу оголосили в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Також вони попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Донецькій області та розвідувальний БпЛА, який було зафіксовано біля Харкова. 

Через деякий час Повітряні сили також попередили про ракетну небезпеку у Київській та Черкаській областях. 

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Війна в УкраїніРосійська ФедераціяПовітряна тривога