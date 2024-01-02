ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики та дронів

Вівторок 02 січня 2024 18:43
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики та дронів Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 2 січня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза застосування балістики та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Станом на 18:41 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики та дронівФото: карта повітряних тривог (скріншот)

За інформацією Повітряних сил, у Херсонській та Миколаївській області є загроза застосування ударних дронів росіянами.

Водночас у решті областей, у яких оголошено повітряну тривогу, - загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено 19:11

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях також є загроза застосування ударних безпілотників, повідомляють Повітряні сили.

Масований удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе та ракет.

Основною ціллю росіян був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили майже 60 ракет.

Загалом українські захисники змогли збити 72 ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є багато поранених, пошкоджено житлові будинки.

Більш детально про наслідки терористичної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ дрони Воздушные силы Украины Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році