У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики та дронів

У Києві та низці областей сьогодні, 2 січня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза застосування балістики та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram .

Станом на 18:41 повітряну тривогу оголошено у: Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

За інформацією Повітряних сил, у Херсонській та Миколаївській області є загроза застосування ударних дронів росіянами.

Водночас у решті областей, у яких оголошено повітряну тривогу, - загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено 19:11

У Дніпропетровській та Кіровоградській областях також є загроза застосування ударних безпілотників, повідомляють Повітряні сили.

Масований удар росіян

Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вночі російські окупанти намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе та ракет.

Основною ціллю росіян був Київ. У районі столиці сили протиповітряної оборони збили майже 60 ракет.

Загалом українські захисники змогли збити 72 ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є багато поранених, пошкоджено житлові будинки.

Більш детально про наслідки терористичної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.