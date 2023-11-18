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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку "Шахедів"

Субота 18 листопада 2023 00:29
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку "Шахедів" Фото: У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та низці регіонів країни оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 18 листопада. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про атаку дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: повідомляють про атаку &quot;Шахедів&quot;
У ЗСУ також попередили про те, що ударні безпілотники типу "Шахед" летять із півночі у бік Києва.

В Офісі президента закликали не знімати роботу ППО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак закликав не знімати роботу українських сил ППО, які "працюють" по "Шахедах" та не публікувати у різних каналах.

Атака дронів на Україну

Увечері 17 листопада у Запоріжжі пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги. Голова Запорізької ОВА повідомив про ворожі дрони, що знаходяться над містом.

У ніч проти 17 листопада ворог атакував територію України дронами. Вибухи чули на Хмельниччині. Пізніше стало відомо про роботу сил ППО у регіоні.

Останнім часом російські окупанти збільшили кількість та інтенсивність ударів дронами-камікадзе територією України. Так, 16 листопада вранці окупанти випустили Україною з півдня ударні безпілотники, імовірно "Шахеди". Групи дронів рухалися у бік Хмельницької області.

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