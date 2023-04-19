У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Станом на 22:20 повітряну тривогу оголосили у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Також її оголошено вже кілька місяців у тимчасово окупованому Криму та Луганській області.

Тим часом Telegram-канал Київської обласної державної адміністрації повідомляє, що у небі над Київською областю виявили повітряну ціль.

"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші - нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Дніпрі вже є збиті "Шахеди".

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