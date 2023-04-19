В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

По состоянию на 22.20 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Также она объявлена уже несколько месяцев во временно оккупированном Крыму и Луганской области.

Между тем, Telegram-канал Киевской областной государственной администрации сообщает, что в небе над Киевской областью обнаружили воздушную цель.

"Жители Киевской области! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях и придерживайтесь информационной тишины - ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", - говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в Днепре уже есть сбитые "Шахеды".

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