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У Києві та низці областей оголосили масштабну повітряну тривогу: що відомо

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П'ятниця 02 червня 2023 22:52
У Києві та низці областей оголосили масштабну повітряну тривогу: що відомо Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей України 2 червня ввечері оголосили повітряну тривогу. Українців просять спускатися у укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на зараз тривогу оголошено у Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей оголосили масштабну повітряну тривогу: що відомоФото: мапа тривог (скріншот)

При цьому у Київській міській військовій адміністрації закликали мешканців столиці спускатися в укриття.

Обстріли України

Зазначимо, у травні росіяни значно посилили спроби атакувати Україну за допомогою дронів та ракет. Також вони стали частіше застосовувати для ударів балістичні та гіперзвукові ракети.

Остання ворожа атака відбувалася сьогодні, 2 червня, уночі. Українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 дрон "Шахед". При цьому у Київській області через падіння уламків є поранені.

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