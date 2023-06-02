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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно

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Пятница 02 июня 2023 22:52
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известно Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей Украины 2 июня вечером объявили воздушную тревогу. Украинцев просят спускаться в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:55 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях.

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: что известноФото: карта тревог (скриншот)

В Киевской городской военной администрации призвали жителей столицы спускаться в укрытия.

При этом мониторинговые Telegram-каналы сообщают об угрозе пусков баллистических ракет.

Обстрелы Украины

Отметим, в мае россияне значительно усилили попытки атаковать Украину при помощи дронов и ракет. Также они стали чаще применять для ударов баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Последняя вражеская атака происходила сегодня, 2 июня, ночью. Украинские защитники уничтожили все 15 крылатых ракет и 21 дрон "Шахед". При этом в Киевской области из-за падения обломков есть раненые.

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Киев Война России против Украины воздушная тревога
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