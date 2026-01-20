ua en ru
У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Україна, Вівторок 20 січня 2026 16:31
У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 20 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, близько 16:22 сигнал тривоги було оголошено у столиці.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.

Водночас, у низці областей сигнал тривоги оголошено також через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Також зауважити, що протягом дня це вже не перша тривога у столиці та по областях. За даними Повітряних сил, сигнал оголошували як через загрозу ударних дронів, такі і через ракетну небезпеку.

Мешканців областей, у яких оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.
У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Масований удар по Києву

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ, спочатку застосувавши ударні безпілотники, а згодом - балістичні ракети. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько 01:30 через загрозу дронів, після чого Повітряні сили попередили про можливі ракетні удари.

Приблизно о другій годині ночі ворог випустив по місту кілька балістичних ракет, у Києві пролунали потужні вибухи.

За інформацією міської влади, пошкодження зафіксовано в Дніпровському районі: удари прийшлися по нежитлових будівлях, а один із дронів упав на відкриту ділянку, спричинивши загоряння автомобілів.

Станом на ранок відомо про одного постраждалого, якому надали допомогу медики. Також на Лівому березі столиці спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням, об’єкти соціальної сфери перевели на резервне живлення. Ситуацію ускладнюють наслідки попередніх обстрілів і низькі температури.

