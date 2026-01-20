У Києві та низці областей оголошено тривогу через балістику

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 20 січня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку, близько 16:22 сигнал тривоги було оголошено у столиці. "Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили. Водночас, у низці областей сигнал тривоги оголошено також через загрозу ворожих ударних безпілотників. Також зауважити, що протягом дня це вже не перша тривога у столиці та по областях. За даними Повітряних сил, сигнал оголошували як через загрозу ударних дронів, такі і через ракетну небезпеку. Мешканців областей, у яких оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі загрози негайно перейти до найближчих укриттів. Окремо наголошується, що фото- та відеофіксація роботи українських сил ППО є забороненою.

