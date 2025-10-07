UA

У Києві та низці областей оголошено тривогу: росіяни запустили дрони

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія зранку вівторка, 7 жовтня запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано у північній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено близько сьомої години ранку.

"Шахеди" фіксувались у Чернігівській та Сумській областях. Також було помічено ударні дрони у Київській області.

Об 07:56 тривогу було оголошено у Києві.

"Київ - перебувайте в укриттях, на місто ударний безпілотник з півночі", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 08:13

За даними Київської військової адміістрації у столиці та передмісті - працює ППО.

Мешканців регіонів, де лунає повітряна тривога, просять зберігати спокій і за небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Обстріли 7 жовтня

Вчора з вечора росіяни також запускали ударні дрони. Сигнал тривоги оголошувався у низці областей Україна.

Вранці стало відомо, що окупанти безпілотниками вдарили по Сумській громаді - частина міста має перебої з електропостачанням.

