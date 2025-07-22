У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

У Києві та низці регіонів України у вівторок, 22 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:03. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
Нагадаємо, цієї ночі понад десяток "Шахедів" атакували місто Одеса. Мер міста Геннадій Труханов також повідомив, що в одному з районів вибито вікна в багатоповерхівці, на парковці згоріли авто, а також горить адмінбудівля. До слова, у зведенні ДСНС про адмінбудівлю згадки немає.
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