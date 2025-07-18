У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 19:43. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також повідомлялось про те, що у Полтаві пролунав вибух.

Оновлено о 20:10

Повітряні сили попередили про ще одну швидкісну ціль з півдня у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Місцеві повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі.

Оновлено о 20:00

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару з півдня. Зокрема, росіяни запустили швидкісну ціль з території окупованого Криму у напрямку Запоріжжя.

Про вибух повідомлялось у Дніпрі.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.



