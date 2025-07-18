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У Києві та низці областей оголошено тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у п'ятницю, 18 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 19:43. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Також повідомлялось про те, що у Полтаві пролунав вибух.

Оновлено о 20:10

Повітряні сили попередили про ще одну швидкісну ціль з півдня у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Місцеві повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі.

Оновлено о 20:00

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару з півдня. Зокрема, росіяни запустили швидкісну ціль з території окупованого Криму у напрямку Запоріжжя. 

Про вибух повідомлялось у Дніпрі.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття. Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.


Нагадаємо, цього ранку росіяни поцілили по електровозу "Укрзалізниці" у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинув машиніст.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога