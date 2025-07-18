В Киеве и ряде областей объявлена тревога: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины в пятницу, 18 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 19:43. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
Также сообщалось о том, что в Полтаве прогремел взрыв.
Обновлено в 20:10
Воздушные силы предупредили о еще одной скоростной цели с юга в направлении Запорожья и Днепра. Местные жители сообщают о повторных взрывах в Днепре.
Обновлено в 20:00
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического удара с юга. В частности, россияне запустили скоростную цель с территории оккупированного Крыма в направлении Запорожья.
О взрыве сообщалось в Днепре.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие. В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.
Напомним, этим утром россияне попали по электровозу "Укрзализныци" в Днепропетровской области. В результате атаки погиб машинист.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.