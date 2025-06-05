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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: повітряна тривога оголошена в Україні 5 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у четвер, 5 червня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.

"Загроза застосування балістичного озброєння  в областях,  де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили

Також Повітряні сили попередили про швидкісну ціль через Харківщину на Запоріжжя.

Оновлено о 18:15

У Києві та центральних областях почали оголошувати про відбій тривоги. Однак а сході та півдні вона все ще триває.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, в ніч на 5 червня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти.

Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога