У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у східних областях, але потім він поширився і на Київ.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили

Також Повітряні сили попередили про швидкісну ціль через Харківщину на Запоріжжя.

Оновлено о 18:15

У Києві та центральних областях почали оголошувати про відбій тривоги. Однак а сході та півдні вона все ще триває.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу