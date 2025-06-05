В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы

Также Воздушные силы предупредили о скоростной цели через Харьковскую область на Запорожье.

Обновлено в 18:15

В Киеве и центральных областях начали объявлять об отбое тревоги. Однако а востоке и юге она все еще продолжается.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога