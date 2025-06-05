В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины в четверг, 5 июня, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в восточных областях, но потом он распространился и на Киев.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы
Также Воздушные силы предупредили о скоростной цели через Харьковскую область на Запорожье.
Обновлено в 18:15
В Киеве и центральных областях начали объявлять об отбое тревоги. Однако а востоке и юге она все еще продолжается.
Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
Напомним, в ночь на 5 июня Россия нанесла по Украине очередной массированный удар. В результате атаки врага есть погибшие и раненые, среди жертв и пострадавших - дети.
Что известно о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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