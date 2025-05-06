У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 6 травня було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на низку областей України. "Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили. Також Повітряні сили попередили про загрозу у Конотопі і закликали місцевих перебувати в укритті. Оновлено о 20:30. Міський голова Конотопу Артем Семеніхін повідомив про вибух у місті. Він також попередив про загрозу повторного удару. Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО. Де оголошено тривогу