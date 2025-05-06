В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 6 мая был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Также Воздушные силы предупредили об угрозе в Конотопе и призвали местных находиться в укрытии.

Обновлено в 20:30.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о взрыве в городе. Он также предупредил об угрозе повторного удара.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога