В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 6 мая был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
Также Воздушные силы предупредили об угрозе в Конотопе и призвали местных находиться в укрытии.
Обновлено в 20:30.
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил о взрыве в городе. Он также предупредил об угрозе повторного удара.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Напомним, в ночь на 6 мая российские террористы запустили против Украины 136 ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-имитаторов с шести направлений.
Во время сегодняшнего обстрела пострадали четыре района Харькова. Также в городе горел местный рынок "Барабашово".
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