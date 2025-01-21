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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 21 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 21 січня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію інших областей.

Оновлено о 18:50.

В Україні пішли відбої тривоги, яку оголошували через загрозу балістичного удару.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено ППО

Нагадаємо, ввечері 20 січня, терористи вкотре вдались до нічної атаки - росіяни запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.

В результаті відомо, що у ніч на 21 січня Російська Федерація атакувала Україну 131-м безпілотним літальним апаратом типу Shahed й дронами-імітаторами. Зокрема ворог запустив чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

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