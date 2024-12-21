У Києві та низці областей оголошено тривогу через швидкісну ціль з півночі

"Швидкісна ціль на Чернігівщині в напрямку Київщини", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 17:57.

У Києві оголосили про відбій тривоги.

Варто зауважити, що у низці північних та східних областей тривогу було оголошено раніше через загрозу російських ударних дронів типу "Шахед". Групи цих безпілотників рухались від кордону Сумської області з Росією.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нічна атака дронів

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил, в ніч на 21 грудня армія РФ випустила по Україні 113 дронів та зенітну ракету С-400. Сили ППО змогли знищити 57 дронів, ще 56 локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала в 11 областях України, а саме в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій.