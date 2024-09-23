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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности

Понедельник 23 сентября 2024 22:54
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности Иллюстративное фото: в Киеве объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером понедельника, 23 сентября, объявлен сигнал воздушной тревоги. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Около 22.47 тревогу также объявили в Киеве и центральных областях.

"Скоростная цель на Черниговщине в направлении Киевской области", - говорится в сообщении.

Также в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Также напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за ракетной опасности

Ранее РБК-Украина сообщало, что в воскресенье, 22 сентября, впервые с начала полномасштабной войны агрессор ударил управляемой авиабомбой по Запорожью.

В результате атаки ранены 9 человек, среди них ребенок.

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