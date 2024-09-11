У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Ракета на Полтавщину з Сумщини", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 18:50.

У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій тривоги оголсили і в більшості областей.

Варто зауважити, що в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу