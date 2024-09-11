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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу 11 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У середу, 11 вересня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни застосували балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Ракета на Полтавщину з Сумщини", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 18:50.

У Києві було оголошено про відбій тривоги. Згодом про відбій тривоги оголсили і в більшості областей.

Варто зауважити, що в Україні заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Атака на Україну 10 вересня

Минулої ночі, 10 вересня, росіяни здійснили атаку на Україну за допомогою кількох ракет та десятків дронів-камікадзе типу "Шахед". СЗа даними Повітряних сил, було знищено 38 ворожих безпілотників.

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