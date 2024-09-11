В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Как сообщили "Воздушные силы", предупреждения о ракетной опасности объявили в Киеве, северных и восточных областях.

"Ракета на Полтавщину из Сумской области", - сообщили Воздушные силы.

Следует отметить, что в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.

Где объявлена тревога