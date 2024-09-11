В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В среду, 11 сентября, в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне применили баллистическое вооружение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Как сообщили "Воздушные силы", предупреждения о ракетной опасности объявили в Киеве, северных и восточных областях.
"Ракета на Полтавщину из Сумской области", - сообщили Воздушные силы.
Следует отметить, что в Украине запрещено снимать и распространять видео работы ПВО и последствия ракетных обстрелов. Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности направляться к укрытиям.
Минувшей ночью, 10 сентября, россияне совершили атаку на Украину с помощью нескольких ракет и десятков дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным Воздушных сил, было уничтожено 38 вражеских беспилотников.
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