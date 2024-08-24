У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні о 17:49.

Також через дві хвилини військові повідомили про швидкісну ціль на Суми, після чого у місті було чути звук вибуху.

Де оголошено тривогу

Станом на 17:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.