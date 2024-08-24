В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении в 17:49.

Также через две минуты военные сообщили о скоростной цели на Сумы, после чего в городе был слышен звук взрыва.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.