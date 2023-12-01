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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу "шахедів"

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Повітряну тривогу оголосили у Києві у п'ятницю, 1 грудня. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Окрім цього тривогу було оголошено у Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

"Київська область та Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!" - пишуть повітряники.

Військові закликають жителів перейти в укриття та бомбосховища.

Фото: повітряна тривога 1 грудня

Атака РФ по Україні 30 листопада

Минулої ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе.

Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

Однак є і влучання. Окупанти завдали удару по Донецькій області вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Внаслідок атаки багато поранених, в тому числі діти, під завалами ще можуть бути люди.

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