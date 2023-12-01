В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы "шахедов"

Кроме этого тревога была объявлена в Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

"Киевская область и Киев - угроза применения врагом ударных БПЛА!" – пишут воздушники.

Военные призывают жителей перейти в укрытия и бомбоубежища.

Фото: воздушная тревога 1 декабря

Атака РФ по Украине 30 ноября

Минувшей ночью российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

В общей сложности силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадание. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки многие раненые, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.

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