У Києві та низці областей оголошено сигнал тривоги

Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 16:50.

У Києві та області оголошено відбій тривоги. Однак на півночі та сході небезпека все ще триває.

Нагадуємо, що в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріл РФ по Україні

У на 7 вересня Росія запустила по території України дрони-камікадзе. У Київській області, як і у Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що уламки дронів упали у кількох локаціях Києва. Зокрема, повідомлялося про їх виявлення у Печерському та Дніпровському районах столиці.

При цьому сили ППО знищили всі "Шахеди", які прямували на Київ.

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