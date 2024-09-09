UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей оголошено сигнал тривоги

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 9 вересня, у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Українців попередили про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Як повідомили Повітряні сили, попередження про ракетну небезпеку оголосили у Києві, північних та східних областях.

"Швидкісна ціль через Сумщину в напрямку Чернігівської області", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 16:50.

У Києві та області оголошено відбій тривоги. Однак на півночі та сході небезпека все ще триває.

Нагадуємо, що в Україні категорично заборонено знімати та поширювати відео роботи ППО та наслідки ракетних обстрілів. Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, просять зберігати спокій і в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Де оголошено тривогу

Обстріл РФ по Україні

У на 7 вересня Росія запустила по території України дрони-камікадзе. У Київській області, як і у Києві працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що уламки дронів упали у кількох локаціях Києва. Зокрема, повідомлялося про їх виявлення у Печерському та Дніпровському районах столиці.

При цьому сили ППО знищили всі "Шахеди", які прямували на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News