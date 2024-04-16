У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У більшості регіонів України сьогодні, 16 квітня, було оголошено повітряну тривогу. Причиною є загроза ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

О 16:18 Повітряні сили повідомили про пуск швидкісної цілі у напрямку Сумської та Чернігівської областей. Однак пізніше вона змінила курс на Миргород.

О 16:33 повітряники повідомили про ракету у Черкаській області курсом на Київську.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштували чергову атаку "Шахедів" по Україні увечері 15 квітня. Ворожі ударні безпілотники спочатку фіксували на півдні країни, але згодом повітряна тривога розширилася у на інші області.

Також повідомлялося про роботу протиповітряної оборони по "Шахедах" ворога вночі.

Крім того, близько третьої години ночі стало відомо про вибухи у Хмельницькій області, куди ворог направив групу дронів-камікадзе. Також повідомлялося, що вибухи могли бути пов'язані з роботою ППО у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.