ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики

Україна, Вівторок 12 березня 2024 10:31
UA EN RU
В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики Фото: в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу 12 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Повітряна тривога оголошена в частині України 12 березня, зокрема у Києві та області. Є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Оновлено. Загроза балістики пройшла. Відбій тривоги у Києві та низці областей був оголошений починаючи з 11:29. Наразі тривога триває у Харківській, Донецькій та Сумській областях.

________

Повітряну тривогу було оголошено спочатку в Києві (10:18) потім у низці областей - Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській областях.

В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики

Тривога у Донецькій та Запорізькій областях була оголошена у 9:40 та 9:35 відповідно через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей та до цього часу "не відбивалась".

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - попередили військові.

Обстріл України

Російські окупанти в ніч з 11 на 12 березня запустили дрони-камікадзе "шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали на Хмельниччині.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, російські війська вночі атакували територію України дронами типу "Шахед" та крилатою ракетою. Сили ППО знищили більшість безпілотників. Зокрема, окупанти запустили 22 "шахеди", 17 з яких було збито.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо
Танки та бої. Російські добровольці прорвали кордон РФ: що відомо
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог