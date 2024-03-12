В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Є загроза балістики
Повітряна тривога оголошена в частині України 12 березня, зокрема у Києві та області. Є загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Оновлено. Загроза балістики пройшла. Відбій тривоги у Києві та низці областей був оголошений починаючи з 11:29. Наразі тривога триває у Харківській, Донецькій та Сумській областях.
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Повітряну тривогу було оголошено спочатку в Києві (10:18) потім у низці областей - Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській областях.
Тривога у Донецькій та Запорізькій областях була оголошена у 9:40 та 9:35 відповідно через активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей та до цього часу "не відбивалась".
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - попередили військові.
Обстріл України
Російські окупанти в ніч з 11 на 12 березня запустили дрони-камікадзе "шахед" по Україні. У низці регіонів оголосили повітряну тривогу. Зокрема, вибухи лунали на Хмельниччині.
Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, російські війська вночі атакували територію України дронами типу "Шахед" та крилатою ракетою. Сили ППО знищили більшість безпілотників. Зокрема, окупанти запустили 22 "шахеди", 17 з яких було збито.
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