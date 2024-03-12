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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики

Украина, Вторник 12 марта 2024 10:31
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога 12 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Воздушная тревога объявлена в части Украины 12 марта, в частности в Киеве и области. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве (10:18), затем в ряде областей - Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Черниговской областях.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики

Тревога в Донецкой и Запорожской областях была объявлена в 9.40 и 9.35 соответственно из-за активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозы применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей и до сих пор "не отбивалась".

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – предупредили военные.

Обстрел Украины

Российские оккупанты в ночь с 11 на 12 марта запустили дроны-камикадзе "шахед" по Украине. В ряде регионов объявили воздушную тревогу. В частности, взрывы раздавались в Хмельницкой области.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, российские войска ночью атаковали территорию Украины дронами типа "Шахед" и крылатой ракетой. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников. В частности, оккупанты запусили 22 "шахеда", 17 из которых были сбиты.

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