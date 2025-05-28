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У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

Середа 28 травня 2025 17:44
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У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики Ілюстративне фото: повітряна тривога оголошена в Україні 28 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у середу, 28 травня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:38. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики

Нагадаємо, у ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами.

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