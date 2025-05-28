У Києві та низці областей оголошена тривога через загрозу балістики
У Києві та низці регіонів України у середу, 28 травня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:38. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Нагадаємо, у ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма дронами.
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