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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Среда 28 мая 2025 17:44
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена в Украине 28 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в среду, 28 мая, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:38. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, в ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю дронами.

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