В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов Украины в среду, 28 мая, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:38. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
Где объявлена тревога
Напомним, в ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю дронами.
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