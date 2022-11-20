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Київ скувала ожеледиця. Водіїв просять не виїжджати в місто без потреби

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Київ, Неділя 20 листопада 2022 10:07
Київ скувала ожеледиця. Водіїв просять не виїжджати в місто без потреби Фото: через ожеледицю водії в Києві просять не виїзджати в місто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві сьогодні, 20 листопада через заморозки ожеледиця на дорогах. Через що водіїв у столиці закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Сніг та ожеледь. В Києві через нічні заморозки на дорогах утворилася ожеледиця, а вдень та ввечері очікуються опади у вигляді снігу", - йдеться в повідомленні.

За даними КМВА, понад 1400 комунальників та 25 одиниць спецтехніки житлово-комунального господарства вже обробляють дорожнє покриття, тротуари та зупинки транспорту протиожеледними засобами.

"Закликаємо киян без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць. Користуйтеся громадським транспортом", - просять в КМВА.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг. Вітер східних напрямків, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -8 -6, а вдень -4 -2.

Нагадаємо, також РБК-Україна писало про погоду в Україні на сьогодні, 20 листопада.

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