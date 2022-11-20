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В Киеве и ряде областей возможны проблемы на дорогах из-за снегопадов

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Киев, Воскресенье 20 ноября 2022 15:27
В Киеве и ряде областей возможны проблемы на дорогах из-за снегопадов Фото: в Киеве и ряде областей возможны проблемы на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 21 ноября, в Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах ожидается гололедица и сильные снегопады, что может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС Украины.

Днем в северных регионах, Киеве, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ожидается сильный мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега, и гололедица I уровня опасности.

В ГСЧС Украины призвали водителей по возможности отказаться от использования личного транспорта и воздержаться от дальних поездок.

Ранее мы писали, что в Киеве сегодня, 20 ноября, из-за заморозков гололедица на дорогах. Из-за чего водителей в столице призывают не выезжать в город без надобности.

Напомним, также РБК-Украина писало о погоде в Украине сегодня, 20 ноября.

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