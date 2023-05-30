У Києві та низці міст України зникло світло: що сталося

В чому причина відключень

Як пояснили в ДТЕК, відключення світла спричинені спрацюванням автоматики на енергетичній інфраструктурі.

"30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України", - пояснили в компанії.

Зазначаються, що причини зниження частоти з’ясовують фахівці "Укренерго".

Станом на 14:32 "Укренерго" надав дозвіл на відновлення електропостачання.

Ситуація зі світлом по містах

Київ

У столиці проблеми зі світлом фіксують у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах.

У ДТЕК вже повідомили про ремонтні роботи в центрі міста.

"Наші енергетики відновлюють електропостачання 15 будинків вулиць Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та П.Орлика. Аварійне відключення сталося о 12:28. Фахівці оперативно виїхали на місце аварії та відразу заживили 33 знеструмлені домівки від резервних джерел", - повідомили в ДТЕК.

За даними енергетиків, ще 15 будинків залишаються знеструмленими, їх мають переключити до альтернативних джерел до 14:30.

Після резервного переключення фахівці розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Зазначимо, що також в ДТЕК Київські електромережі повідомляли й про аварійні відключення світла.

Тим часом в Києві вже спостерігаються проблеми з рухом електротранспорту.

За даними "Київпастранс":

затримується рух трамваїв №1, 3, 14, 15 по вул. Героїв Севастополя,

затримується рух тролейбусів №22, 27, 30, 42д по вул.О.Довженка.



Причиною називають аварійне відключення зі сторони "Укренерго".

Бровари

Мер Броварів Ігор Сапожко також повідомив про часткову відсутність електрики.

"За інформацією ДТЕК, станом на 14:00 відсутність електропостачання у населених пунктах Броварської міської територіальної громади не пов'язана з аварійними ситуаціями на місцевих ТП", - пише Сапожко.

За його словами, фахівці наразі працюють над вирішенням проблеми, а про терміни відновлення електропостачання буде повідомлено згодом.

Харків

В деяких районах Харкова та області зникло світло. Проблеми зі світлом є у Слобідському та Салтівському районі.

Як пояснили в "Харківобленерго", тимчасові відключення пов'язані зі спрацюванням захисної автоматики.

"Відключення не пов'язані зі станом та працездатністю електричних мереж обленерго", - повідомила речниця підприємства Марина Шевченко.

Дніпро

Про екстрені відключення електроенергії повідомили в Дніпропетровській області. Зокрема, світло зникло частково в Павлограді та у Дніпрі.

"Шановні споживачі! На Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії. Напруга на наші мережі поки що не подається" - повідомили в ЦЕК.

Стосовно транспорту, то через аварійне вимкнення електроенергії без напруги залишились чотири тягові підстанції. Через це трамвай №11 та тролейбус №2 припинили рух. Тролейбуси №16, №19, №21 курсують до площі Космічної.

Одеса

В Одесі в низці будинків у різних районах також зникло світло.

Крім того, у місті, за інформацією місцевих ЗМІ, зупинився електротранспорт. Тим часом у ДТЕК повідомляють про аварію на лінії електропередач.

Полтава

Також у Полтаві частково відсутнє електропостачання.

Як пояснив заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко, відключення в місті пов'язані з пошкодженням електромережі.

Місцевих жителів попереджають, що тимчасово не матимуть електропостачання мешканці будинків:

м-н. Сади-1;

м-н. Сади-2;

вул. Пушкіна;

вул. Соборності;

вул. Європейська;

вул. Харківське шосе.

Також у мерії Полтави попередили, що через пошкодження електромережі можливі затримки курсування тролейбусів.

Суми

Відключення світла спостерігаються не лише в Сумах, а й в області. Крім того, як пояснили в місцевому "Електроавтотрансі", через падіння напруги в енергосистемі України, в Сумах відключені живлячі підстанції, тому тролейбуси вимушено зупинили рух.

"Як наслідок у Сумах знеструмлена майже уся контактна мережа (за виключенням ділянки Керамейя - Хіммістечко - вул. Шістдесятників). Станом на 13:55 тролейбуси вимушено зупинили рух", - попередив перевізник.

Комунальні автобуси продовжують перевезення без змін.

Запоріжжя

У Запоріжжі та області зафіксовані масові відключення електроенергії.

За наявною інформацією від "Запоріжжяобленерго", в обласному центрі знеструмлено понад 46 тисяч споживачів. Також без світла частина споживачів у Запорізькому районі.

"Наразі фахівці ПАТ "Запоріжжяобленерго" спільно з представниками Оператора системи передачі НЕК "Укренерго" з’ясовують причини відключення та працюють над відновленням електропостачання", - повідомили в компанії.

Кіровоградська область

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович пише про збої в мережі енергопостачання.

"Друзі! Прошу зберігати спокій. Світла не стало через збої в мережі енергопостачання. Автоматика спрацювала штатно і надійно. За 30 хвилин світло почне з‘являтись! Прошу витримки і порядку!" - написав він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі знеструмлені громади такі міста: Знам’янка, Новоархангельська, частини Новомиргорода та Добровеличківської громади.

За інформацією речниці "Кіровоградобленерго" Олени Данильченко, в містах відбувається автоматично-частотне розвантаження системи.

Вінниця

Проблеми зі світлом були й у Вінниці та області. Однак подачу

вже електроенергії відновили.

Як повідомив "Суспільному" технічний директор "Вінницяобленерго" Віктор Степанець, через пониження частоти у мережі спрацювала протиаварійна автоматика.

"Це означає, що в енергосистемі, мабуть, сталися якісь аварії, які призвели для короткочасного зниження. Зараз ситуація стабілізувалась. У Вінниці та області є світло", - заявив Степанець.

Зазначимо, що у Вінниці також повідомляли про проблеми із водопостачанням. Зокрема, мова йшла про тимчасову зупинку водопровідних насосних станцій Вишенька та Старе місто. Причина - короткочасне зникнення напруги на об‘єктах водопостачання та водовідведення.

"Мешканці цих мікрорайонів можуть відчути пониження тиску води в мережі. Наші фахівці вже працюють над відновленням живлення станцій та водопостачання", - попередили у "Вінницяводоканал".

Чернігівська область

Без світла залишилися мешканці деяких населених пунктів Чернігівської області. Зокрема, частково про відсутність світла повідомляють в місті Прилуки.

Тим часом в "Чернігівобленерго" повідомили про пошкодження обладнання електричних мереж. Проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

У Молдові проблеми зі світлом на тлі масових відключень в Україні

У різних містах, зокрема в Кишиневі, повідомили про аварійне відключення електроенергії, що сталося на тлі масових вимкнень світла в Україні.

Як пояснили в Міністерстві енергетики Молдови, причина відключення лінії Бєльці-Дністровськ - у Вінницькій області.

За даними відомства, фахівці відновили подачу електроенергії на всіх лініях, Тепер розподільчі компанії повинні перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.

В "Укренерго" розпочали розслідування

За даними оператора, близько 13:00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Наразі триває заживлення споживачів. Постачання мають відновити у найближчі години.

Наголошується, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що під час ракетного терору восени та взимку Україна жила під постійними ворожими атаками росіян, які намагалися ракетами знищити енергоінфраструктуру нашої країни.

Деякий час українцям доводилося жити в умовах постійних відключень світла за графіком, або ж деколи й аварійних. Але як підсумок енергосистема України вистояла і до цього часу Україна вже довго не відчувала масовано відключень світла.

Але експерти не виключають, що цього року Україна ще може зіткнутися з дефіцитом електроенергії вже влітку.

Детальніше про виклики для енергетиків та чи варто готуватись до відключень світла - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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