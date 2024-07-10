В Києві та кількох регіонах оголосили штормове попередження

Сьогодні, 10 липня, в українській столиці та ще кількох регіонах було оголошено штормове попередження.

У Києві та області очікується, що протягом найближчих двох годин почнеться гроза, що зберігатиметься до кінця доби. В місті та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Водночас синоптики оголосили штормове попередження у Вінниці та Сумах. У найближчу годину та до кінця доби у Вінниці, Сумах та областях очікується гроза, шквальне посилення вітру до 19-20 м/с.

Вінничан попередили про ймовірність граду діаметром від 6 до 19 мм.