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В Киеве и нескольких регионах объявили штормовое предупреждение

Киев, Среда 10 июля 2024 17:39
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В Киеве и нескольких регионах объявили штормовое предупреждение Фото: В Киеве и нескольких регионах объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 июля, в украинской столице и нескольких регионах было объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр и заявления Винницкого городского совета и Сумской ОВА.

В Киеве и области ожидается, что в ближайшие два часа начнется гроза, которая будет сохраняться до конца суток. В городе и области объявлен уровень опасности, желтый.

В Киеве и нескольких регионах объявили штормовое предупреждение

В то же время синоптики объявили штормовое предупреждение в Виннице и Сумах. В ближайшие часы и до конца суток в Виннице, Сумах и областях ожидается гроза, шквальное усиление ветра до 19-20 м/с.

Винничан предупредили о вероятности града диаметром от 6 до 19 мм.

Напомним, что синоптики уже дали прогноз погоды на завтра, 11 июля. Известно, что температура в Украине будет больше +40 градусов. Детальнее в материале РБК-Украина.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в отдельном материале.

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Штормовое предупреждение
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