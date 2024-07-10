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Температура в Україні перевищуватиме +40 градусів: прогноз погоди на завтра

Середа 10 липня 2024 15:32
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Температура в Україні перевищуватиме +40 градусів: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

В четвер, 11 липня, в більшості областей України очікується спека, яка перевищуватиме +40 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.

Максимальна температура повітря становитиме +33 +39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище.

Навіть температура повітря вночі буде дуже високою, +20 +25 градусів.

Однак завтра в Україні переважатиме суха погода.

Локальні грозові дощі пройдуть найближчої ночі на північному сході та у центрі України.

Погода у Києві

У Києві сьогодні ввечері є ймовірність дощу з грозою, дещо посилиться північно-східний вітер, який дасть хоча б трохи протягів від стоячого повітря.

Завтра в столиці прогнозується суха спекотна погода з температурою повітря +32 +34 градуси.

Пік спеки очікується з 12 по 15 липня.

Детальніше про погоду на поточний тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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