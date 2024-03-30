У Києві та кількох областях оголосили тривогу (оновлено)

У Києві та кількох областях сьогодні, 30 березня, була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом балістичного озброєння для завдання ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ) та командування Повітряних сил ЗСУ .

Сигнали тривоги зазвучали у столиці та у північних регіонах близько 19:15.

"За інформацією Повітряних Сил, повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Жителів областей, де оголошена тривога, просять перебувати в укриттях до відбою та пам'ятати про правила "двох стін".

Додамо, військові також попереджали про фіксацію ворожих дронів-камікадзе.

""Шахеди" між Дніпром та Запоріжжям. Рухаються у західному напрямку", - повідомляли в ПС о 19:08.

Пізніше військові додали, що є загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

Оновлено о 19:35

Пізніше в столиці скасували повітряну тривогу. Оголошення про це було зроблено о 19:32.

Станом на зараз загроза повітряних ударів ворога залишається на сході країни.

Повітряні атаки РФ по Україні 30 березня

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 30 березня атакували Донецьку область 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда.

Загалом було зафіксовано пуски 12 "Шахедів". Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 9 дронів у межах: Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Пізніше вдень в Дніпровському районі Дніпропетровської області українські захисники знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59.

Також сьогодні війска РФ завдали ракетних ударів по території Херсонської та Миколаївської областей. Ворог застосовував, зокрема, балістику.