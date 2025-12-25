У Києві та кількох областях оголошували повітряну тривогу: у чому причина

У Києві та кількох областях сьогодні вдень, 25 грудня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

У Києві та області оголошено про відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ворожі БпЛА на півночі Київщини з Київського водосховища рухаються курсом на південь – в напрямку Вишгорода та Києва.

"У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - зазначили у КМДА.

Війська РФ атакують енергетику України

Нагадаємо, що у різдвяну ніч, 25 грудня, Росія продовжила атаки на об’єкти української енергетики.

Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів є у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. Водночас на Одещині відключення пов’язані з наслідками попередніх обстрілів.

У Міністерстві енергетики повідомили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби якомога швидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електропостачання всім споживачам. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також сьогодні, 25 грудня, в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.