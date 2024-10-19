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У Києві та інших областях України зранку оголосили тривог

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку у суботу, 19 жовтня, у Києві та інших регіонах України оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ" - йдеться у повідомленні о 06:50.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що тривогу оголосили через ракетну небезпеку. Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.

Перед цим, починаючи з 06:46, у повітряному просторі України військові зафіксували крилату ракету. Спочатку вона летіла у напрямку Південноукраїнська зі сходу, потім змінила напрямок в район Первомайська.

"Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані", - додали у Повітряних силах ЗСУ у повідомленні о 06:47.

Потім військові закликали жителів Умані негайно перейти укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як видно, сигнал оголошено у більшості областей України.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами. У столиці прямих влучань не було. Усі БпЛА, які рухалися в напрямку міста, були знешкоджені.

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