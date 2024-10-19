У Києві та інших областях України зранку оголосили тривог

"Повітряна тривога в місті Київ" - йдеться у повідомленні о 06:50.

Тим часом у Київській міській військовій адміністрації уточнили, що тривогу оголосили через ракетну небезпеку. Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.

Перед цим, починаючи з 06:46, у повітряному просторі України військові зафіксували крилату ракету. Спочатку вона летіла у напрямку Південноукраїнська зі сходу, потім змінила напрямок в район Первомайська.

"Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані", - додали у Повітряних силах ЗСУ у повідомленні о 06:47.

Потім військові закликали жителів Умані негайно перейти укриття.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як видно, сигнал оголошено у більшості областей України.