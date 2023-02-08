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У Києві та двох областях завтра вдень не вимикатимуть світло

Фото: у Києві та двох областях завтра вдень не вимикатимуть світло (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 9 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях з 10:00 до 15:00 не вимикатимуть електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Укренерго" надав нові обмеження споживання електроенергії на завтра:

  • Київ (з 00:00 до 10:00 - 845 МВт, а з 15:00 до 24:00 - 1027 МВт);
  • Київська область (з 00:00 до 10:00 - 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 - 823 МВт);
  • Дніпропетровська область (з 00:00 до 10:00 - 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 - 1595 МВт)

"Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що починаючи з 8 лютого, в кожній з областей в один із днів протягом двох тижнів скасовуватимуть обмеження на електропостачання. Це необхідно для вимірювання споживання.

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