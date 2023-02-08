В Киеве и двух областях завтра днем не будут выключать свет

В четверг, 9 февраля, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях с 10:00 до 15:00 не будут выключать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но, в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику", - говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что начиная с 8 февраля, в каждой из областей в один из дней в течение двух недель будут отменены ограничения на электроснабжение. Это необходимо для измерения потребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.