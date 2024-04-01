В Києві та Дніпрі збільшили дозволену швидкість руху авто: список вулиць

Відсьогодні, 1 квітня, у Києві та Дніпрі тимчасово збільшили дозволену швидкість руху для авто на окремих ділянках доріг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Київ

У період з 01.04 до 01.11, дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год на:

проспекті Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

вулиці Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків);

Наддніпрянському шосе;

Набережному шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичному шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

проспекті Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

проспекті Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

автодорозі Р-69 (від вулиці Озерної до межі міста Києва).

Ну інших ділянках доріг Києва швидкісний режим становить 50 км/год.

Дніпро

У період з 01.04 до 01.11, дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 70 км/год на вулиці Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вулиці Академіка Павлова;

від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;

за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вулиці Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вулиці Метробудівською);

У тому ж числі дозволенну швидкість руху збільшили на:

вулиці Набережна Перемоги (від вулиці Яружної до вулиці Космічної);

шосе Запорізьке (від вулиці Шинної до вулиці Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вулиці Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";

вулиці Сонячна Набережна, від перехрестя з вулиці Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

"У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість", - додав Білошицький.