В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения авто: список улиц

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Киеве и Днепре временно увеличили разрешенную скорость движения для авто на отдельных участках дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Киев

В период с 01.04 до 01.11, разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч на:

проспекте Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

улице Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянском шоссе;

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичном шоссе (до улицы Академика Заболотного);

проспекте Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

проспекте Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

автодороге Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева).

Ну других участках дорог Киева скоростной режим составляет 50 км/ч.

Днепр

В период с 01.04 до 01.11, разрешается скорость движения транспортных средств до 70 км/ч на улице Набережная Заводская, за исключением участков:

за 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицы Академика Павлова;

от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;

в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицы Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицы Метростроевской);

В том же числе разрешенную скорость движения увеличили на:

улице Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);

шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);

шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";

улицы Солнечная Набережная, от перекрестка с улицы Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

мост Центральный;

мост Кайдакский.

"В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость", - добавил Билошицкий.