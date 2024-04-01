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В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения авто: список улиц

Понедельник 01 апреля 2024 09:34
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В Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения авто: список улиц Фото: в Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Киеве и Днепре временно увеличили разрешенную скорость движения для авто на отдельных участках дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Киев

В период с 01.04 до 01.11, разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч на:

  • проспекте Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
  • улице Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
  • Надднепрянском шоссе;
  • Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичном шоссе (до улицы Академика Заболотного);
  • проспекте Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • проспекте Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • автодороге Р-69 (от улицы Озерной до границы города Киева).
  • Ну других участках дорог Киева скоростной режим составляет 50 км/ч.

Днепр

В период с 01.04 до 01.11, разрешается скорость движения транспортных средств до 70 км/ч на улице Набережная Заводская, за исключением участков:

  • за 200 м с обеих сторон от перекрестка с улицы Академика Павлова;
  • от выезда со шлакоотвала до разворота на мост Кайдацкий;
  • в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с улицы Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена" и улицы Метростроевской);

В том же числе разрешенную скорость движения увеличили на:

  • улице Набережная Победы (от улицы Яружной до улицы Космической);
  • шоссе Запорожское (от улицы Шинной до улицы Аэропортовской);
  • шоссе Донецкое, от перекрестка с улицей Березинской до дз 5.45 и 5.46 "Днепр";
  • улицы Солнечная Набережная, от перекрестка с улицы Любарского до моста Усть-Самарского (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  • мост Центральный;
  • мост Кайдакский.

"В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации перенастроены на актуально разрешенную скорость", - добавил Билошицкий.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Киеве с 1 апреля начали действовать важные изменения в правилах дорожного движения.

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