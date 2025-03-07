У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тисяч гривень

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні шахраї видають себе за волонтерів, журналістів або посадовців, щоб скористатися емоційним станом родин зниклих безвісти. Вони намагаються отримати гроші та конфіденційну інформацію, вводячи людей в оману. Міністерство внутрішніх справ України рекомендує громадянам перевіряти джерела інформації, довіряти лише офіційним ресурсам, не розголошувати особисті чи фінансові дані незнайомцям та бути обережними з підозрілими пропозиціями, особливо якщо від них вимагають оплату. У разі підозри на шахрайство радять звертатися до поліції.

Також ми розповідали, що у Черкаській області викрили злочинну групу, яка привласнювала донати на підтримку військових. Поліція затримала шахраїв, які викрадали мільйони гривень, отримані від благодійників. Зловмисники використовували підроблені акаунти та схеми для обману людей, що хотіли допомогти армії. Правоохоронці провели спецоперацію, у ході якої вдалося встановити причетність затриманих до масштабного шахрайства.

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