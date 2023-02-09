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У Києві створили мобільні групи ППО: можуть збивати "Шахеди" та ракети (фото)

Фото: у Києві створили мобільні групи сил ППО (t.me/Pavliuk_KSV)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві створили мобільні вогневі групи, які захищають небо столиці. Вони можуть збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Мобільні групи - це підготовлені екіпажі військових на легкових автомобілях підвищеної прохідності. Вони озброєні великокаліберними кулеметами, оснащені тепловізійними прицілами та іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання.

Вогневі позиції груп визначені таким чином, щоб екіпаж прибув на місце якнайшвидше. Павлюк зазначає, що підготовку самого екіпажу до бою складає не більше хвилини.

"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота задля покращення їх технічного оснащення", - додав Павлюк.

Такі мобільні групи можуть збивати ворожі дрони "Шахеди", крилаті ракети та інші повітряні цілі.

Фото: у Києві створили мобільні групи сил ППО (t.me/Pavliuk_KSV)

Нагадаємо, раніше Сухопутні сили показали, як проходять навчання Сил оборони Києва на півночі України.

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