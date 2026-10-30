У Києві стався вибух у висотці, поліція з’ясовує обставини

Вибух у висотці

Поліцейські зʼясовують обставини вибуху в житловому будинку у Шевченківському районі столиці.



Попередньо відомо, що вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки.

"Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці", - йдеться у дописі.



Пожежі та потерпілих немає, додали у поліції Києва.



На місці працюють правоохоронці, а також слідчо-оперативна група. Всі обставини надзвичайної події зʼясовуються.