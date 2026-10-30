У Києві стався вибух у висотці, поліція з’ясовує обставини

Увечері 30 жовтня у квартирі багатоповерхівки стався вибух. Пошкодження отримав міський автобус на зупинці поряд з будинком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва у Telegram.
Поліцейські зʼясовують обставини вибуху в житловому будинку у Шевченківському районі столиці.
Попередньо відомо, що вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки.
"Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобусу, який перебував на кінцевій зупинці", - йдеться у дописі.
Пожежі та потерпілих немає, додали у поліції Києва.
На місці працюють правоохоронці, а також слідчо-оперативна група. Всі обставини надзвичайної події зʼясовуються.
Раніше РБК-Україна писало, що у Печерському районі Києва 14 жовтня вибухнув електрокар. Водій отримав поранення.
Крім того, 28 липня в Одесі вибухнув автомобіль, який належав військовому. Внаслідок інциденту було поранено 49-річного водія кросовера.